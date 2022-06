Quatre enfants meurent dans des inondations à Abidjan

Au moins quatre enfants sont morts dans des inondations à Abidjan après une nuit de pluies torrentielles, ont annoncé mardi les pompiers, mobilisés dans les nombreux quartiers de la capitale économique ivoirienne touchés.

"Nous sommes engagés depuis 03H00 (GMT et locales) sur plusieurs zones inondées. Bilan provisoire: 4 victimes décédées (enfants)", ont indiqué les sapeurs-pompiers ivoiriens sur les réseaux sociaux, précisant que les interventions se poursuivent. Ils ajoutent que 46 personnes ont été "mises en sécurité", et une transportée à l'hôpital.



Des torrents de pluies se sont abattus toute la nuit sur Abidjan, inondant de nombreux quartiers et rendant impraticables plusieurs grands axes de circulation. Dès le petit matin, des habitants ont posté sur les réseaux sociaux des photos et vidéos montrant leurs maisons ou leurs quartiers inondés et appelant les secours à l'aide.



La semaine dernière, six personnes étaient mortes dans un éboulement dans le quartier de Mossikro, dans l'ouest d'Abidjan, là encore après une nuit de très fortes pluies. Le scénario de pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices est récurrent dans la plus grande ville ivoirienne.

Les constructions dans des zones inondables, souvent habitées par des pauvres, sont légion dans cette métropole d'Afrique de l'ouest de plus de cinq millions d'habitants, en croissance continue. En juin 2018, 18 personnes étaient mortes à Abidjan après des pluies diluviennes. En juin 2020, 13 autres avaient péri dans un glissement de terrain.



Le mois de juin est traditionnellement le plus pluvieux de l'année dans la capitale économique ivoirienne. La Côte d'Ivoire doit organiser la Coupe d'Afrique des nations en juin 2023, un calendrier qui inquiète plusieurs observateurs.