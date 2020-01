Bukavu : des éboulements font 11 victimes suite une forte pluie

Plus de 50 ménages sont sans-abri à Bukavu après la forte pluie du 11 janvier, qui a entraîné des écroulements de maisons. La société civile fait état d’au moins 11 morts et de plusieurs habitations effondrées.

C’est une forte pluie qui s’est abattue pendant des heures l’après-midi du 11 janvier à Bukavu. Les artères de la ville se sont transformées en étendues d’eau, perturbant la circulation des véhicules et des piétons.

La terre a cédé dans les trois communes de la ville de Bukavu, entrainant l'effondrement des maisons et dévastant des parcelles. "Il y a eu des érosions, des éboulements, des gens gravement malades ou blessés. Des morts même parmi nous. Aussi une partie de la route s’est coupée", a témoigné à VOA Afrique, sous le sceau de l’anonymat, un habitant de l’avenue Bugabo en commune de Kadutu, victime des éboulements.

Selon des sources au sein de la société civile et chefs des quartiers frappés par les éboulements, au moins 11 personnes sont décédées à Ibanda, Kadutu et Bagira et plusieurs familles sont sans abris.

"Cette pluie a pris beaucoup de temps et cela a entraîné beaucoup des dégâts. Des maisons sont parties. Dans mon entité, j’ai enregistré deux morts, des enfants d’une même famille dont la maison s’est écroulée suite aux pluies", a ajouté Christine Azanga chef de quartier Nkafu, qui confirme des dégâts dans sa zone, avant d’inviter les populations à évacuer les maisons endommagées.

"Nous demandons à tous ceux qui habitent encore des maisons fissurées ou qui représentent un danger pour leur vie, d’obtempérer à la mesure qui a été prise par les autorités, notamment le maire de la ville de Bukavu les invitant à évacuer sans délai ces bâtiments dans le souci de sauver des vies humaines".

Selon le président de la société civile de Kadutu, Hypocrate Marume, les dégâts sont incalculables et nécessitent l’intervention urgente du gouvernement provincial et autres humanitaires et philanthropes; car non seulement il y a eu 7 morts en commune d’Ibanda, 3 en commune de Kadutu et 1 en commune de Bagira dans ces éboulements, mais 50 à 80 ménages sont sans abris.

"C’est une population qui est frustrée. Elle n’a aucune assistance. Nous en profitons aussi pour alerter et mettre en garde les services qui octroient la terre de voir dans le possible comment mettre de l’ordre dans ce secteur pour que demain, on ne puisse pas encore compter des morts. Mais aussi, nous appelons la population à la vigilance en ce qui concerne l’achat des parcelles. On doit s’informer davantage sur la topographie du sol et sur l’historique de l’endroit à acheter", a martelé Hypocrate Marume, président de la société civile de Kadutu.

Les sites sinistrés sont entre autre les avenues Bugabo, Buholo 4, les avenues Bourguignon, et Gyamba, les avenues Route d’Uvira et industrielle, les avenue Murhundu et Camps Ngambo entre autres.

Un rapport partiel du chef de l’avenue Buholo 4 note quatre ponts emportés,70 maisons ayant subis des fissures graves et 55 maisons complètement démolies rien que dans cette seule avenue.

Tout le week-end, des jeunes se sont activés pour tenter de dégager les décombres et récupérer ce qui peut l’être.

Le constat fait lundi est qu’au moindre signe de pluie, la psychose s’empare des familles qui craignent de perdre à nouveau des parents ou connaissances.