Boris Johnson perd un nouveau vote au Parlement britannique

Surnommé "l'Africain", Jacques Chirac a eu de longues relations avec l'Afrique, un Continent qu'il a suivi pendant plus de 40 ans. De nombreux chefs d'Etat africains, des ministres et des hommes politiques ont réagi à l'annonce de sa mort.

Ali Bongo, président du Gabon

"Jacques Chirac était un grand ami du Gabon. Un amoureux sincère de l'Afrique. Il a été pour moi, plus qu'un ami, un père spirituel dont je n'oublierai jamais la bienveillance. Au nom du peuple gabonais, je présente à sa famille et au peuple français mes plus sincères condoléances", a tweeté le président gabonais.

Sa femme, Sylvia, s'est également exprimé sur le réseau social pour rappeler que Jacques Chirac était un "fervent amoureux de l’Afrique et du respect mutuel".

Le représentant d'Ali Bongo à la 74e session de l'ONU, Billie By-Nze, s'est aussi attristé du décès de Jacques Chirac : "Il aura été un ami du Gabon et de l'Afrique, un défenseur infatigable des questions environnementales".

Idriss Déby, président du Tchad

"C'est avec émoi que j'ai appris le décès de l'ancien Président Français Jacques Chirac. Je salue la mémoire de ce grand Homme d'État qui a beaucoup œuvré au raffermissement des relations entre la France et le Tchad. Mes condoléances à la famille du disparu et au peupleFrançais", a déclaré sur Twitter le président du Tchad, Idriss Déby.

Roch Kaboré, président du Burkina Faso

"Je viens d'apprendre avec tristesse le décès de l'ancien Président Français Jacques Chirac. Avec sa disparition, l'Afrique perd un ami et un partenaire formidable", a-t-il déclaré sur Twitter.

Mohamed Bazoum, ministre d'Etat du Niger

"La mort du Président Chirac, même malade depuis longtemps, est un choc pour les responsables africains qui l’ont connu. C’était un homme de son temps, c’est vrai, mais il aimait l’Afrique très sincèrement. C’est donc un ami de l’Afrique qui s’en est allé", a déclaré Mohamed Bazoum, ministre d'Etat du Niger sur Twitter.

Guillaume Soro, ancien président de l'AN ivoirienne

Le député et président de l'Assemblée a publié un long communiqué de presse pour partager sa tristesse et sa rencontre avec le président français. "Fraîchement arrivé à Paris courant janvier 2003", il rencontre le président grâce à son Premier ministre Dominique de Villepin. "Surpris visiblement de voir ce 'gamin' venu de Bouaké, le président Chirac me scruta du regard avec une sorte d'incrédulité", se rappelle-t-il.

Moïse Katumbi, opposant congolais

L'opposant Moïse Katumbi a aussi exprimé sa tristesse sur le réseau social: "Un ami de l'Afrique, un visionnaire sur le réchauffement climatique, un passionné de culture. Un homme au grand cœur à qui le monde rend hommage !"

Cellou Dalein Diallo, ancien Premier ministre guinéen

Sur Twitter, il s'est dit "très peiné par la disparition du Président Jacques Chirac, qui a œuvré pour la grandeur de la France, la construction de l'Europe & le développement de l'Afrique. Il m'a fait l'honneur de me décerner le titre d'Officier de l'Ordre national du Mérite".