Extraits de l'entretien virtuel de Blinken avec les présidents du Nigeria et du Kenya

Le Secrétaire d'Etat américain remercie les deux présidents pour leur participation au sommet sur le climat organisé par le Président Biden la semaine dernière, lors d'entretiens virtuels avec le Président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, et le Président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, avant d'aborder les crises du changement climatique et du Covid-19. Le président nigérian a félicité les États-Unis pour leur adhésion à l'OMS et à l'accord de Paris et le président kenyan a déclaré attendre avec impatience l'aide des États-Unis pour "stabiliser la corne de l'Afrique et les régions d'Afrique centrale et orientale".