Basketball : Les Lakers veulent rouvrir plus tôt leur centre d'entraînement

Cette initiative résulte de l'annonce faite lundi par la NBA, qui compte autoriser, d'ici le 8 mai au mieux, les joueurs à se rendre dans les installations de leur équipe, pour y effectuer des séances individuelles, dans les zones où les directives restrictives gouvernementales contre le coronavirus le permettront.



Cette première étape vers un retour très progressif au basket ne prévaut que pour les équipes concernées par un assouplissement des directives restrictives de leur Etat. Ce qui implique que toutes ne seront pas sur un pied d'égalité sur la voie d'une remise en forme.



En attendant que la Californie, où résident également trois autres franchises (L.A. Clippers, Golden State Warriors, Sacramento Kings) ordonne un éventuel déconfinement, le directeur général des Lakers Rob Pelinka et l'entraîneur Frank Vogel ont mené une conférence téléphonique avec leurs joueurs, afin de les sensibiliser sur les mesures de précaution à respecter, lorsqu'ils pourront réintégrer leur centre d'entraînement à El Segundo.

Ces mesures incluent une prise de température des joueurs à leur arrivée sur site et le feu vert d'un professionnel de santé pour se voir accorder l'accès au bâtiment. Toute personne que les joueurs croiseront devra porter un masque et des gants, et le rebondeur désigné pour chaque joueur portera des gants et des baskets stérilisées.



L'équipe fournira aux joueurs un kit de protection individuelle et si un joueur laisse son masque à la maison, un autre lui sera fourni à son arrivée sur le parking des installations. Des endroits pour se laver les mains seront mises en place. La salle de musculation sera réaménagée pour permettre plus d'espace entre les équipements.

Les séances individuelles, limitées à quatre joueurs à la fois par la NBA, feront l'objet d'une planification stricte, avec des heures d'entraînement réparties pour éviter la surpopulation.



Les séances individuelles se feront sur la base du volontariat, mais tous les joueurs des Lakers semblent "désireux" de faire leur retour, selon une source anonyme, présente lors de cette conférence téléphonique.