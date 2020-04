Basketball : réouverture de certains centres d'entraînement de la NBA vendredi

Les joueurs ne pourront toutefois pas s'entraîner ensemble et devront se limiter à des exercices individuels dans un environnement sain et contrôlé, précise la chaîne américaine.

La réouverture le 1er mai des centres devrait concerner des équipes comme les Hawks d'Atlanta et le Thunder d'Oklahoma City, situées dans les Etats de Géorgie et de l'Oklahoma, parmi les premiers à avoir allégé le confinement et les restrictions de circulation. Les salles de sport et les gymnases peuvent notamment y être de nouveau utilisés.

La saison 2019-20 de NBA est interrompue depuis le 12 mars après que le joueur français Rudy Gobert (Utah Jazz), a été testé positif au Covid-19.

Le patron de la NBA, Adam Silver, avait déclaré début avril qu'il ne se prononcerait pas sur une éventuelle reprise avant le mois de mai, alors que les play-offs auraient dû débuter le 18 avril.