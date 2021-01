Bangladesh: Kanchi, une jeune rhinocéros, recherche un partenaire

Après des mois de négociations et d'accusations selon lesquelles la Chine faisait obstruction à une enquête indépendante, une équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé a finalement débarqué à Wuhan, en Chine, où elle tentera de découvrir l'origine du nouveau coronavirus qui a tué près de 2 millions de personnes dans le monde.

Les médias d'État chinois ont rapporté jeudi l'arrivée de l'équipe de l'OMS, composée de chercheurs des meilleures universités du monde, dont des experts en sciences animales et en épidémiologie.

Cette équipe de 15 membres passera environ un mois en Chine. Sur l'insistance des autorités chinoises, les scientifiques passeront leurs deux premières semaines en quarantaine.

Leurs objectifs sont de découvrir comment le virus est apparu, comment il s'est transféré à l'homme et comment de telles épidémies peuvent être évitées à l'avenir.

Une mission qui ne sera pas des plus faciles, tant pour des raisons scientifiques que politiques. Sur le plan scientifique, ils doivent retracer les origines d’une maladie plus d’un an après la détection du premier foyer à Wuhan.

D'un point de vue diplomatique et politique, même si les autorités chinoises ont promis libre accès à l'OMS, le sujet du coronavirus reste un sujet sensible. Pékin est souvent sur la défensive et cherche souvent à esquiver les reproches des ravages causés par la pandémie mondiale. C’est ce qui pourrait d’ailleurs expliquer le fait que l'arrivée des experts de l'OMS a été retardée à plusieurs reprises, faute de visas.

A ce jour, plus de 120 pays ont demandé une enquête indépendante sur les origines du virus. De nombreux gouvernements, à l’instar de l’administration Trump aux États-Unis, ont accusé Pékin de n’avoir pas fait assez pour contenir sa propagation.

Le nouveau coronavirus a été découvert pour la première fois fin 2019 à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine. De nombreux experts pensent que le virus était présent depuis longtemps chez les chauves-souris mais qu'il a été transféré à l'homme par l'intermédiaire d'un autre animal sauvage vendu sur le marché de Wuhan.

Mais certains responsables américains, dont M. Trump, ont suggéré que le virus pourrait avoir accidentellement émergé de l'Institut de virologie de Wuhan, situé à proximité, l'un des principaux laboratoires de recherche chinois.

Article rédigé par William Gallo. Traduit et adapté de l'anglais par VOA Afrique. Lire l'original dans son intégralité >>