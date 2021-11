Après Merck, Pfizer dit avoir développé une pilule contre le coronavirus

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accordé mercredi l'homologation d'urgence au vaccin anti-Covid Covaxin, le premier entièrement développé en Inde et le huitième à recevoir le précieux sésame.

Ce vaccin - efficace à 78% - est recommandé pour tous les groupes d'âge à partir de 18 ans. Il requiert deux doses à quatre semaines d'intervalle, mais se révèle "particulièrement bien adapté aux pays à revenu faible et moyen en raison de la facilité avec laquelle il peut être stocké", selon un communiqué de l'OMS.

C'est le premier vaccin entièrement développé et fabriqué en Inde à recevoir l'homologation de l'organisation onusienne.

Il rejoint les vaccins anti-Covid de Pfizer-Biontech, Moderna, Astra Zeneca (l'OMS compte deux vaccins AZ dont l'un fabriqué en Inde), Johnson&Johnson, Sinopharm et Sinovac sur la liste.

L'annonce intervient alors que le seuil officiel de 5 millions de morts du Covid-19 vient d'être franchi. Le bilan réel de la maladie, détectée fin 2019 en Chine avant de devenir la pire pandémie depuis cent ans, pourrait de l'avis de l'OMS être deux ou trois fois plus élevé.

Virus inactivé

Le vaccin Covaxin, ou BBV152, est un vaccin à virus inactivé, une technologie relativement classique mais comportant un nouvel adjuvant le rendant plus efficace, selon le fabriquant.

C'est cet adjuvant qui le distingue des deux autres vaccins à virus inactivé déjà autorisés par l'OMS, ceux des laboratoires chinois Sinovac et Sinopharm.

Le stockage est plus simple que pour les vaccins à ARN messager comme Moderna et Pfizer-Biontech, qui pour s'être révélés les plus efficaces parmi tous les sérums autorisés jusqu'à présent, ont néanmoins besoin d'être transportés et stockés à ultra-basse température.

L'homologation par l'OMS permet de faciliter la reconnaissance internationale du vaccin et surtout aux agences onusiennes et au système Covax -mis en place pour faciliter l'accès à l'immunisation anti-Covid dans les pays les plus démunis- d'en faire usage.

"L'homologation par l'OMS est un pas significatif vers un accès mondial au Covaxin qui est sûr, efficace et déjà largement utilisé en Inde" a souligné le docteur Krishna Ella, PDG de Bharat Biotech.

Moins d’iniquité

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, s'est lui aussi réjouit dans un tweet. Il estime que l'homologation "va faciliter les voyages pour de nombreux citoyens indiens et il contribue à l'équité vaccinale".

L’iniquité vaccinale -les pays les plus riches se sont réservés l'essentiel des doses de vaccins disponibles- est un problème dénoncé sans relâche par l'OMS comme par les pays qui en sont victimes.

L'organisation a souligné récemment que "jusqu'à présent, seuls 0,4% des tests et 0,5% des vaccins injectés dans le monde ont été utilisés dans les pays à faibles revenus, malgré le fait que ces pays comptent pour 9% de la population mondiale"

"Cette homologation d'urgence augmente la disponibilité en vaccins, les moyens médicaux les plus efficaces pour mettre un terme à la pandémie", a souligné la docteure Mariangela Simao, chargée de l'accès aux médicaments à l'OMS.

"Mais il nous faut maintenir la pression pour répondre aux besoins de toutes les populations, donner la priorité aux catégories à risques qui attendent toujours leur première dose, avant que nous ne puissions crier victoire".

Selon Bharat Biotech, la capacité de production était de 50 à 55 millions de doses par mois en octobre et l'entreprise compte atteindre une capacité de production annuel de un milliard de doses à fin 2021.

Des transferts de technologie "sont également en cours vers des entreprises en Inde, aux Etats-Unis et d'autres pays", précise Bharat Biotech.