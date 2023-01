Le patron de l'armée algérienne en visite officielle en France

Cette visite "s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'Armée nationale populaire (ANP) et les Armées françaises" et permettra aux deux parties "d'examiner les questions d'intérêt commun", a précisé le ministère dans un communiqué.



Ce déplacement est hautement symbolique alors qu'aucun patron de l'armée algérienne ne s'est rendu en France en visite officielle depuis près de 17 ans. La dernière visite d'un chef d'état-major algérien en France remonte en effet à Gaïd Saleh en mai 2006.

Le général Burkhard avait rencontré son homologue algérien les 25 et 26 août 2022 lors du voyage du président français Emmanuel Macron en Algérie. Les généraux avaient alors évoqué la situation sécuritaire au Sahel et abordé le renforcement de la coopération entre les armées algérienne et française.



Le séjour du général Chengriha en France survient avant une visite d'Etat à Paris du président algérien Abdelmadjid Tebboune prévue en mai. Le chef d'Etat français espère poursuivre à cette occasion le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays.



Le voyage d'Emmanuel Macron à Alger en août avait permis de remettre la relation bilatérale sur les rails, après une crise liée à des propos qu'il avait tenus en octobre 2021.