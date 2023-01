Algérie: un ex-ministre de l'Energie condamné à 20 ans de prison

Le tribunal de Sidi M'Hamed à Alger a également condamné d'autres anciens hauts responsables à des peines allant de 5 à 10 ans de prison ferme.

Il s'agit de l'ancien ministre des Travaux publics, Amar Ghoul, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Bedjaoui, et de deux anciens patron du géant public des hydrocarbures Sonatrach, Noureddine Bouterfa et Abdelmoumen Ould Kaddour.



Ils étaient poursuivis pour "dilapidation de deniers publics lors de la conclusion de marchés avec des entreprises étrangères". Le tribunal a également confirmé le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de M. Khelil.



En 2013, la justice algérienne avait émis un mandat d'arrêt international contre M. Khelil dans le cadre d'une enquête sur le versement de commissions occultes par une filiale du géant italien ENI pour l'obtention de contrats en Algérie, scandale qui a fait l'objet de plusieurs procès en Italie et en Algérie.



Réfugié aux Etats-Unis, il était rentré en 2016 en Algérie après l'abandon des poursuites contre lui, avant de repartir à l'étranger lorsque la procédure avait été relancée après la chute de Bouteflika le 2 avril 2019 sous la pression du mouvement de protestation Hirak et de l'armée.