En Afrique du Sud, les femmes se marient plus tard : 32 ans est l'âge moyen pour un premier mariage contre 30 an il y a 5 ans. C'est une tendance mondiale des pays développés : plus le mariage est tardif et plus le niveau de scolarité et le revenu des femmes augmentent.