Afrique du Sud: Baisse des cas de coronavirus

Le nombre de nouveaux cas baisse régulièrement depuis le pic atteint entre juillet et août. Les chiffres, publiés hier, ont recensé seulement 845 cas pour la seule journée, contre plus de 3.000 cas quotidiens, le mois dernier. 115 nouveaux décès ont été attribués au coronavirus, contre plus de 200 décès quotidiens en Août.

Malgré la baisse , le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, s'inquiète d'une possible résurgence: "Nous sommes encouragés par l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs ", a déclaré M. Mkhize en fin de semaine dernière. Mais "la menace d'une deuxième vague reste très réelle", a-t-il ajouté.

L'Afrique du Sud est désormais passé du 5ème pays le plus touché dans le monde à la septième place mais reste le plus sévèrement atteint du continent africain.

Avec 640.000 cas confirmés sur olus de 15.000 morts depuis le début de l'épidémie, l'Afrique du Sud comptabilise la moitié des 1,3 million cas recensés sur le continent.