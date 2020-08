Plus de 600.000 cas de coronavirus détectés en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud a dépassé le cap des 600 000 cas confirmés de COVID-19, a déclaré vendredi le ministère de la santé, bien que le nombre de nouveaux cas soit en baisse depuis un pic en juillet.

Malgré l'imposition d'un des confinements les plus sévères au monde à la fin du mois de mars, alors que le pays ne comptait que quelques centaines de cas, le pays de Cyril Ramaphosa a connu une recrudescence des infections et reste le pays le plus durement touché du continent africain.

Selon un communiqué du ministère de la santé, l'Afrique du Sud compte désormais un total de 603 338 cas et 12 843 décès - ce qui représente plus de la moitié des cas en Afrique et environ 47% des décès.

L'économie la plus industrialisée d'Afrique a signalé 3 398 nouveaux cas vendredi, ce qui constitue une baisse par rapport au pic observé en juillet, quand le pays totalisait 13 000 cas par jour.

La crise du coronavirus a frappé une économie déjà en récession et a plongé des millions de Sud-Africains dans l'extrême pauvreté.

Le gouvernement a assoupli cette semaine les restrictions du confinement afin de permettre la reprise de l'activité économique, tout en appelant la population à la vigilance.