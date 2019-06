No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

L’augmentation spectaculaire du nombre et de l’intensité des attaques entre éleveurs peulhs et agriculteurs au cours des dernières années au Nigeria est devenue de plus en plus préoccupante. Les États les plus touchés par ces affrontements sont Bénué, Taraba et l’Etat du Plateau. Les violences ont fait beaucoup de morts et de déplacés.