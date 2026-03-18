Zia i Tene, est un programme en sango comportant plusieurs rubriques sur l'actualité nationale et internationale, des interviews portant sur une analyse et des réactions sur des sujets divers ainsi qu'un volet consacré aux artistes.
Programmes
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mars 18, 2026
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
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mars 18, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
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mars 17, 2026
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
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mars 17, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
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mars 16, 2026
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
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mars 16, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)