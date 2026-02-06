Zia i Tene, est un programme en sango comportant plusieurs rubriques sur l'actualité nationale et internationale, des interviews portant sur une analyse et des réactions sur des sujets divers ainsi qu'un volet consacré aux artistes.
Programmes
-
février 06, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
-
février 05, 2026
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
-
février 05, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
-
février 04, 2026
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
-
février 04, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
-
février 03, 2026
Zia i Tene (1800-1830 UTC)