Zia i Tene, est un programme en sango comportant plusieurs rubriques sur l'actualité nationale et internationale, des interviews portant sur une analyse et des réactions sur des sujets divers ainsi qu'un volet consacré aux artistes.
Programmes
janvier 26, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
janvier 23, 2026
Zia I Tene (1800-1830 UTC)
janvier 23, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
janvier 22, 2026
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
janvier 22, 2026
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
janvier 21, 2026
Zia i Tene (1800-1830 UTC)