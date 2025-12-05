Zia i Tene, est un programme en sango comportant plusieurs rubriques sur l'actualité nationale et internationale, des interviews portant sur une analyse et des réactions sur des sujets divers ainsi qu'un volet consacré aux artistes.
Programmes
-
décembre 05, 2025
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
-
décembre 04, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
-
décembre 04, 2025
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
-
décembre 03, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
-
décembre 03, 2025
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
-
décembre 02, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)