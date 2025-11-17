Roger Muntu (RM Show) Palmarès des chansons à la mode, en rapport avec les meilleures ventes de disques aux Etats-Unies avec Roger Muntu (RM Show). Contactez nous sur facebook: Roger Muntu Lavoix de l'Amerique Programme Lundi T.U. 2000-2100 Durée: 01:00:00
Programmes
-
novembre 17, 2025
RM Show - Le hit-parade Americain
-
novembre 10, 2025
RM Show - Le hit-parade Americain
-
novembre 03, 2025
RM Show - Le hit-parade Americain
-
octobre 27, 2025
RM Show - Le hit-parade Americain
-
octobre 20, 2025
RM Show - Le hit-parade Americain
-
octobre 13, 2025
RM Show - Le hit-parade Americain