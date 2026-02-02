Roger Muntu (RM Show) Palmarès des chansons à la mode, en rapport avec les meilleures ventes de disques aux Etats-Unies avec Roger Muntu (RM Show). Contactez nous sur facebook: Roger Muntu Lavoix de l'Amerique Programme Lundi T.U. 2000-2100 Durée: 01:00:00
Programmes
-
février 02, 2026
RM Show - Le hit-parade Americain
-
janvier 26, 2026
RM Show - Le hit-parade Americain
-
janvier 19, 2026
RM Show - Le hit-parade Americain
-
janvier 12, 2026
RM Show - Le hit-parade Americain
-
janvier 05, 2026
RM Show - Le hit-parade Americain
-
décembre 29, 2025
RM Show - Le hit-parade Americain