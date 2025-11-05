Liens d'accessibilité

Apprenez L'anglais
Langues
Direct
site logo site logo
Précédent Suivant
Dernières nouvelles

Zia i Tene/ Sango
Subscribe
Zia i Tene/ Sango

Subscribe

S'abonner

Zia i Tene (1700-1730 UTC)

Zia i Tene (1700-1730 UTC)
Embed
Zia i Tene (1700-1730 UTC)

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Télécharger

Zia i Tene, est un programme en sango comportant plusieurs rubriques sur l'actualité nationale et internationale, des interviews portant sur une analyse et des réactions  sur des sujets divers ainsi qu'un volet consacré aux artistes.

Programmes

Tous les épisodes
Voir les programmes TV Voir les programmes radios
XS
SM
MD
LG