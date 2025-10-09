Zia i Tene, est un programme en sango comportant plusieurs rubriques sur l'actualité nationale et internationale, des interviews portant sur une analyse et des réactions sur des sujets divers ainsi qu'un volet consacré aux artistes.
Programmes
-
octobre 09, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
-
octobre 08, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
-
octobre 08, 2025
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
-
octobre 07, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
-
octobre 07, 2025
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
-
octobre 06, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)