Zia i Tene, est un programme en sango comportant plusieurs rubriques sur l'actualité nationale et internationale, des interviews portant sur une analyse et des réactions sur des sujets divers ainsi qu'un volet consacré aux artistes.
Programmes
septembre 30, 2025
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
septembre 29, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)
septembre 29, 2025
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
septembre 26, 2025
Zia I Tene (1800-1830 UTC)
septembre 26, 2025
Zia i Tene (1700-1730 UTC)
septembre 25, 2025
Zia i Tene (1800-1830 UTC)