RM Show - Le hit-parade Americain

Le hit-parade americain

Roger Muntu (RM Show) Palmarès des chansons à la mode, en rapport avec les meilleures ventes de disques aux Etats-Unies avec Roger Muntu (RM Show). Contactez nous sur facebook: Roger Muntu Lavoix de l'Amerique Programme Lundi T.U. 2000-2100 Durée: 01:00:00

