Zia i Tene (1800-1830 UTC)

Zia i Tene, est un programme en sango comportant plusieurs rubriques sur l'actualité nationale et internationale, des interviews portant sur une analyse et des réactions sur des sujets divers ainsi qu'un volet consacré aux artistes.
Programmes
