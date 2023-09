L'Ivoirien Nicolas Pépé rejoind le club turc de Trabzonspor

"(Je suis) très heureux de rejoindre ce club", indique le joueur de 28 ans, arborant le maillot bleu grenat de l'équipe de la mer Noire, dans une vidéo partagée sur le réseau social X (ex Twitter) par Trabzonspor.



Selon la presse turque, l'attaquant, qui ne figurait plus dans les plans des Gunners, va officialiser vendredi son transfert en Turquie jusqu'à la fin de la saison.



L'international ivoirien (37 sélections, 10 buts) a disputé 28 matches et inscrit huit buts avec Nice la saison passée, sans toutefois parvenir à s'y relancer, la faute notamment à une blessure récurrente à un genou.



Le natif de Mantes-la-Jolie, en banlieue de Paris, a débuté sa carrière professionnelle à Angers, avant de marquer les esprits avec Lille entre 2017 et 2019.



Il avait été transféré en août 2019 à Arsenal pour 80 millions d'euros, devenant alors le joueur africain le plus cher de l'histoire.



Sixième de la Süper Lig turque la saison passée, Trabzonspor avait été sacré champion de Turquie l'année précédente.