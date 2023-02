Une épidémie de fièvre hémorragique de Marburg fait des morts en Guinée équatoriale

Neuf personnes sont mortes de la maladie à virus de Marburg, une fièvre hémorragique presque aussi meurtrière qu'Ebola, dans l'est de la Guinée équatoriale, petit pays d'Afrique centrale qui a mis une province en quarantaine pour contenir "l'épidémie", a annoncé lundi le ministre de la Santé.

La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé enquêter sur des cas suspects de fièvre hémorragique. Seules trois personnes présentant des "symptômes légers" de la maladie sont isolées pour l'heure dans un hôpital de cette zone peu peuplée et rurale, frontalière avec le Gabon et le Cameroun, a indiqué M. Mitoha Ondo'o Ayekaba lors d'une conférence de presse.



Les trois personnes hospitalisées "présentent des symptômes légers qui évoluent favorablement", a-t-il ajouté. La Guinée équatoriale "déclare aujourd'hui l'alerte sanitaire pour une fièvre hémorragique de Marburg dans la province de Kie-Ntem et dans le district (voisin) de Mongomo", a affirmé le ministre.



Un "plan de confinement a été mis en place" en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'ONU "pour faire face à l'épidémie" dans cette zone recouverte de forêt équatoriale dense de l'est de la partie continentale de ce pays qui comprend également deux îles principales.



Le virus de Marburg se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage dans l'espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées, ou avec les surfaces et les matériaux.