Kylian Mbappé refuse de participer à la séance photo des Bleus

Kylian Mbappé a "décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue" mardi avec l'équipe de France après le refus de la Fédération de "modifier la convention" des droits à l'image des joueurs, a-t-il fait savoir lundi dans un communiqué transmis à l'AFP.



La star des Bleus et du Paris Saint-Germain "et ses représentants (...) regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde" sur ce sujet qui a déjà fait polémique en mars.



Lors de différentes rencontres les conseillers de Mbappé, notamment son avocate, Delphine Verheyden, avaient pu auprès des dirigeants de la FFF "exposer leur position quant à la nécessité de modifier la convention régissant les conditions d'utilisation de son image", poursuit le communiqué, et un accord semblait avoir été trouvé début juin.



Mais le président de la FFF, Noël Le Graët, a expliqué lundi dans L'Équipe que "rien ne changera d'ici la Coupe du monde".



Ces déclarations "renvoyant les discussions après la Coupe du monde, Kylian Mbappé, fidèle à ses positions et comme il l'avait indiqué à la FFF, a donc décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue demain (mardi)".



Cette décision "ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l'équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir", conclut le communiqué.



Sollicitée, la FFF n'avait pas réagi en milieu d'après-midi. Noël Le Graët et François Vasseur, directeur marketing, sont attendus dans l'après-midi à Clairefontaine, où ils s'entretiendront avec des joueurs, a-t-on appris de source proche du dossier.