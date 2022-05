Kylian Mbappé, plus qu’un simple footballeur

Kylian Mbappé avait fini de convaincre même les observateurs les plus sceptiques de son talent. Depuis son éclosion à l’AS Monaco, ses fulgurances et son adresse balle au pied éblouissent les stades de la Ligue 1, le championnat de France. Il en faut d’ailleurs du talent pour être couronné à 19 ans, et avec un statut de titulaire, champion du monde dans une équipe de France pleine de très grandes individualités.

De nos jours, l’attaquant du PSG est beaucoup plus qu’un simple footballeur. Le natif de Bondy, impressionnant de maturité sur et en dehors du terrain, malgré ses 23 ans, jouit désormais d’une aura à peu d’équivalence dans le monde du ballon rond.

Les termes "figure nationale", "super star" utilisés pour le désigner depuis sa prolongation de contrat à Paris ne sont pas banals dans ce milieu si aseptisé du sport de haut niveau. Ils reflètent bien la nouvelle envergure de celui que le magazine Time voyait déjà en 2018 comme l’un des leaders de la prochaine génération.

Objet d’une lutte d’influence

Le rallongement ce 21 mai 2022 de trois années supplémentaires de son bail avec le club de la capitale française intervient en effet au terme d’une bataille d’influence impliquant des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais pas seulement. Au moins deux personnalités au sommet de l’État français ont essayé de le persuader de poursuivre l’aventure avec les champions de France en titre. À savoir l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy et l’actuel locataire de l’Élysée Emmanuel Macron.

"On a échangé. On a beaucoup échangé sur l’éventualité pour moi d’aller au Real Madrid ou de continuer à Paris. Ils m’ont forcément conseillé de continuer dans mon pays, à écrire un peu plus l’histoire du PSG", a notamment révélé l’intéressé, invité du journal de 20h de la chaîne de télévision française TF1. Mbappé est suivi par 6,8 millions de téléspectateurs. C’est le deuxième record d’audience de la télévision publique française cette année.

Pierre angulaire

Grâce à son nouveau contrat, Kylian Mbappé tout juste sacré à la fois meilleur buteur (28 réalisations) et meilleur passeur (17 passes décisives) de Ligue 1 cette saison – une première dans l’histoire du championnat – devient la tête de gondole du PSG, la pierre angulaire d’une équipe comptant pourtant dans ses rangs des joueurs aussi confirmés que le Brésilien Neymar et surtout le sextuple Ballon d’or Argentin, Lionel Messi. Les propos du président Nasser al-Khelaïfi ainsi que le cérémonial autour de sa prolongation l’indiquent à suffisance : "Kylian, c’est Paris ".

Un sacré destin pour le fils de Wilfrid Mbappé, ex-éducateur sportif né à Douala au Cameroun et de Fayza Lamari, ancienne handballeuse originaire d’Algérie. Mais certainement pas une surprise. Le couple a toujours été convaincu de la bonne étoile de leur fils. Au titre de membres de son équipe de management, ses parents n’ont-ils pas repoussé la centaine de sponsors qui courait après leur fils en 2018 après son titre au Mondial ?

Mbappé vient d’ailleurs de rejeter, pour la troisième fois de sa jeune carrière, l’occasion de rejoindre le très prestigieux club du Real Madrid. Peu nombreux seraient les joueurs en mesure de rejeter une telle opportunité de cette taille et de cette nature.