Le football sous les projecteurs à l’heure du dérèglement climatique

Le football a longtemps été absent des débats sur les exigences du climat, mais cette situation tend désormais à changer. La polémique en cours en France concernant le Paris Saint Germain (PSG) en est une illustration.

Le club phare de la capitale française est, en effet, accusé par une partie de l’opinion publique de mépriser la problématique du climat suite à une sortie de son entraîneur Christophe Galtier et de l’un de ses joueurs vedettes, Kylian Mbappé.

Interrogés à la veille du début de la Ligue des champions sur la possibilité d’envisager des déplacements à bord des TGV pour les matchs à l’extérieur, les deux membres de l’équipe ont d’abord pouffé de rire. Galtier a ensuite répondu : "On a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile". "Je n’en pense rien", a poursuivi Mbappé relancé sur le même sujet.

Gros contributeurs de CO 2 À l’heure de la sobriété énergétique prônée par le président Emmanuel Macron et son gouvernement afin de sauvegarder la planète, cette sortie des acteurs du PSG passe mal. D’autant qu’elle intervient au lendemain d’un déplacement de l’équipe à Nantes, le 3 septembre 2022, dans le cadre de la cinquième journée du championnat de France.

Paris-Nantes en 2h de train

Ce voyage à forte émission de dioxyde de carbone, principale cause du réchauffement climatique, avait ainsi interpellé un dirigeant de la Société nationale des chemins de fer français (SNFC). "Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV. Je re-re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et éco mobilité", avait notamment écrit Alain Krakovitch,

directeur général de Voyages SNCF dans un tweet.

Christophe Galtier et Kylian Mbappé essuient de nombreuses critiques depuis leur sortie. Ils sont notamment accusés de manquer d’égard face à la prégnance du péril climatique. Projections apocalyptiques Le mercure flambe de plus en plus et les inondations se multiplient. Autant de situations menaçantes pour la survie de l’humanité. La montée des températures contraint déjà les footballeurs à des pauses fraîcheur lors des matchs.

Selon une étude de l’ONG WWF France publiée en 2021, le réchauffement de la planète 2°C (contre 1°C actuellement), rendrait la pratique du foot professionnel impossible en France durant 24 jours par an.

Rapid Transition Alliance, un réseau militant pour la transition écologique à travers le monde, estime qu’un quart des équipes de la ligue de foot britannique verront leur stade inondés ou partiellement inondés au cours des trois prochaines décennies.

C’est dire que le milieu du cuir rond va devoir prendre au sérieux cette question la préservation du climat. Il en va aussi de la survie de cette industrie impliquant des milliards de personnes dans le monde, acteurs et fans compris.