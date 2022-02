Ukraine: Biden annonce une vague de sanctions limitées contre la Russie

Le président américain Joe Biden a présenté jeudi une série de nouvelles sanctions contre la Russie, quelques heures à peine après que le président russe Valdimir Poutine a ordonné une attaque contre l'Ukraine

Les sanctions visent les banques, les oligarques et les secteurs de haute technologie russes, a déclaré M. Biden. Les États-Unis et leurs alliés bloqueront les actifs de quatre grandes banques russes, imposeront des contrôles à l'exportation et sanctionneront les oligarques.

Ces sanctions vont dans le sens de l'insistance de la Maison Blanche à vouloir frapper le système financier russe et le cercle intime du président Poutine, tout en imposant des contrôles à l'exportation visant à priver les industries et l'armée russes de semi-conducteurs et autres produits de haute technologie américains.

Des options en réserve

Pour l'instant, M. Biden n'a pas imposé certaines des sanctions les plus sévères, notamment l'exclusion de la Russie du système de paiement SWIFT, qui permet les transferts d'argent de banque à banque dans le monde entier, ou du secteur énergétique russe.

M. Biden a annoncé ces sanctions alors que le gouvernement ukrainien faisait état de pertes croissantes dues aux attaques des forces russes à l'est, au nord et au sud.

Avec Associated Press.