Invasion de l'Ukraine: les derniers événements du 24 février

Pour les derniers développements du conflit entre la Russie et l'Ukraine, toutes les heures (TU) : 16 heures: L'invasion de l'Ukraine par la Russie ajoute "un important risque économique pour la région et le monde", ce qui risque de peser sur la reprise économique, a alerté jeudi la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva. "Je suis très préoccupée par ce qui se passe en Ukraine et, avant tout, par les conséquences pour des gens innocents. Cela ajoute un important risque économique pour la région et le monde. Nous évaluons les implications et nous nous tenons prêts à soutenir nos membres au besoin", a réagi la patronne du Fonds monétaire international dans un tweet.

15h59: Un "nouveau rideau de fer" sépare désormais la Russie du "monde civilisé", a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays fait face à une invasion de Moscou. "Un nouveau rideau de fer s'est abattu et sépare la Russie du monde civilisé", a-t-il déclaré dans un discours vidéo. 15h38 : La journaliste de VOA Heather Murdock décrit la situation (en anglais) sur le terrain depuis une voiture alors qu'elle se déplace de Kharkiv dans l'est de l'Ukraine vers Kiev.

14h10 : Le président Joe Biden a rencontré son équipe de sécurité nationale jeudi matin pour discuter de l'invasion russe de l'Ukraine.

13h58 : Une vidéo publiée sur RFE/RL montre des explosions dans plusieurs villes alors que la Russie lance son invasion militaire de l'Ukraine.

13h17 : Le ministre ukrainien des Affaires étrangères déclare que l'Ukraine a rompu ses relations diplomatiques avec la Russie et exhorte "tous nos partenaires à faire de même".

13h01 : Le journaliste de VOA Jamie Dettmer est sur place à Kiev. Suivez-le sur Twitter pour les dernières informations. "L'aéroport militaire d'Hostomel, à l'ouest de Kiev, a été frappé tôt jeudi par des hélicoptères d'attaque, bien plus profondément à l'intérieur de l'Ukraine qu'à 20 kilomètres." 12h54 : Le Haut Commissaire pour les réfugiés, Filippo Grandi, prévient que les conséquences humanitaires de l'invasion russe sur les populations civiles seront "dévastatrices".

12h30 : Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est engagé à imposer des sanctions massives à la Russie après son invasion de l'Ukraine. "Aujourd'hui, de concert avec nos alliés, nous allons convenir d'un ensemble massif de sanctions économiques conçues à temps pour entraver l'économie russe", a-t-il déclaré. 12h01 : Selon le journaliste de VOA Jamie Dettmer à Kiev: "Selon l'ancienne vice-première ministre Ivanna Klympush-Tsintsadze, les forces militaires russes ont fait irruption en Ukraine dans la région de Kiev au point de contrôle de Vilcha. Les gardes-frontières et l'armée ukrainienne se battent maintenant pour contenir la brèche. De plus, les forces russes ont lancé plusieurs attaques à la roquette contre les gardes-frontières à Mlachivka, dans la région de Jytomyr, à l'ouest de Kiev". 11h22: Selon le journaliste de VOA Jamie Dettmer à Kiev: "Des responsables de l'armée ukrainienne ont également déclaré avoir contenu une offensive sur le port de Marioupol. Et dans la région nord-est de Tchernihiv, voisine de la Biélorussie, une attaque avait également été contenue, disent-ils. Dans la capitale, l'ancien président Petro Porochenko a exhorté les habitants de la capitale à se rassembler en disant que 'si Kiev tient, alors l'Ukraine aussi'". 11h16 : Carte de l'Ukraine localisant les principales villes où des explosions ont été entendues le 24 février et les régions où les forces russes sont entrées, selon les gardes-frontières ukrainiens. (SIMON MALFATTO, SOPHIE RAMISAFP)

10h32 : L'OTAN annonce la tenue d'une réunion virtuelle vendredi pour discuter de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. "Nous condamnons dans les termes les plus forts l'horrible attaque de la Russie contre l'Ukraine, qui est totalement injustifiée et non provoquée", ont déclaré jeudi des responsables de l'OTAN dans un communiqué.

10h06 : Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que le pays subissait "une attaque à grande échelle provenant de plusieurs directions" dans un message sur Twitter.

9h26 : La journaliste de VOA Heather Murdock est à Sloviansk, en Ukraine. "À 9 heures du matin jeudi matin, les familles se sont entassées dans de longues files d'attente devant les distributeurs automatiques de billets, les supermarchés et les stations-service, s'approvisionnant au cas où les bombardements recommenceraient. Entre 5 heures du matin et 6 heures du matin, le fracas des obus frappant la région pouvait être entendu depuis des villes et des villes jusqu'à 50 kilomètres de la frontière avec la Russie et des séparatistes soutenus par la Russie, ainsi que des villes bien au-delà, y compris la capitale ukrainienne, Kiev". 8h48 : Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, qualifie l'attaque de la Russie de "parmi les heures les plus sombres pour l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale". S'adressant aux journalistes jeudi, Borrell a déclaré que l'Ukraine avait besoin d'une "assistance urgente" et que l'UE "répondrait dans les termes les plus forts possibles".

8h16 : La présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, a condamné l'action militaire de la Russie en la qualifiant d'"attaque barbare", dans un discours prononcé jeudi. "Nous ne laisserons pas le président Poutine démolir l'architecture de sécurité de l'Europe."

7h07 : Des explosions sont observées dans plusieurs villes ukrainiennes :

7h03 : Les sirènes des raids aériens retentissent à Kiev :

7 heures: L'ambassade des États-Unis donne des instructions aux citoyens américains en Ukraine :

6h57 : Le journaliste de VOA Jamie Dettmer à Kiev : Les hôtels se sont rapidement vidés et les clients sont partis en masse. "Tout va bien", a déclaré un employé d'un spa de remise en forme dans un hôtel cinq étoiles du centre-ville. "Restez calme", a-t-elle ajouté. À 9 heures du matin, il y avait peu de piétons dans les rues de la ville – seuls les promeneurs de chiens traînaient. On pouvait voir des couples tirer leurs bagages. On a demandé à une jeune femme aux prises avec un énorme sac où elle allait : "Partez", a-t-elle répondu. 6h55 : Rejoignant un chœur de condamnations des dirigeants européens, la Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte a déclaré qu'il était "temps d'agir de manière forte et unie", dans un message publié sur Twitter jeudi.

6h14 : L'agence fédérale russe des transports aériens publie une déclaration indiquant que les aéroports du sud de la Russie ont un fonctionnement limité. Après avoir indiqué que la décision était due à la situation actuelle en Ukraine, le communiqué indique que "les vols dans un certain nombre d'aéroports du sud de la Russie ont été suspendus". La restriction sera en vigueur jusqu'au 2 mars, a rapporté CNN. 5h39 : Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'entretient avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, affirmant que l'engagement des États-Unis envers l'article 5 de l'OTAN est inébranlable. L'article stipule que toute attaque contre l'un des 30 membres de l'alliance est considérée comme une attaque contre tous.