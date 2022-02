L'offensive russe en Ukraine a déjà fait 40 morts, Kiev promet de se défendre

L'attaque lancée sur l'Ukraine jeudi matin a fait au moins 40 morts, selon des rapports de presse. Les marchés boursiers ont chuté, tandis que le monde s'interroge sur la suite des événements.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre contre l’Ukraine, appelant les militaires ukrainiens à déposer leurs armes. Plusieurs villes ukrainiennes ont été attaquées jeudi matin. L’Ukraine promet de se défendre.

"Poutine vient de lancer une invasion, une guerre à grande échelle de l'Ukraine", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba sur Twitter.

Le président russe Vladimir Poutine a lui-même annoncé une opération militaire dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, tôt jeudi, heure locale.

Dans un discours diffusé à la télévision nationale russe, jeudi avant 6 heures du matin, heure locale, Poutine a exhorté les forces ukrainiennes à déposer les armes et à rentrer chez elles, affirmant que toute responsabilité pour un éventuel bain de sang reposera entièrement sur la conscience du gouvernement ukrainien; ajoutant : "Nos plans ne sont pas d'occuper l'Ukraine, nous ne prévoyons pas de nous imposer à qui que ce soit”, rapporte CNN.

Le dirigeant russe a affirmé que la Russie entreprenait une “opération militaire spéciale” pour "démilitariser" et “dénazifier” le pays sous prétexte que la Russie se défendait, selon le New York Post. Immédiatement après le discours, des explosions ont été signalées dans la capitale Kiev, Kramatorsk, Kharkiv, Odessa et Marioupol-- toutes les grandes villes d’Ukraine.

“Les frappes se poursuivent dans des villes ukrainiennes pacifiques. C’est une guerre d'agression. L'Ukraine défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir - juste maintenant.”, a confirmé M. Kuleba, cité par le New York Post.

"Le monde doit agir immédiatement. L'avenir de l'Europe et du monde est en jeu.", a-til poursuivi, avant d'énumérer la "liste de choses à faire:1. Sanctions dévastatrices contre la Russie MAINTENANT, y compris SWIFT

2. Isoler complètement la Russie par tous les moyens, sous tous les formats

3. Armes, équipements pour l'Ukraine

4. Aide financière

5. Aide humanitaire"

Pour sa part, Vladimir Poutine justifie son action par un appel à l'aide qu’il aurait reçu des dirigeants des territoires séparatistes soutenus par la Russie formés dans l'est de l'Ukraine en 2014, lit-on dans les médias américains.

"J'ai pris la décision de mener une opération militaire spéciale. Son objectif sera de défendre les personnes qui, depuis huit ans, subissent la persécution et le génocide par le régime de Kiev. Pour cela, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, ainsi que la poursuite en justice de ceux qui ont commis de multiples crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Nos plans n'incluent pas l'occupation du territoire ukrainien", a déclaré M. Poutine, cité par le New York Time.

Ensuite, le locataire du Kremlin s’est directement adressé aux forces ukrainiennes, les exhortant à déposer immédiatement les armes.

Vladimir Poutine a menacé les pays qui tenteraient d'interférer avec "des conséquences qu'ils n'ont jamais vues”. Il a ajouté que le Kremlin n'avait aucune intention d'occuper le pays, rejetant la responsabilité de toute effusion de sang potentielle sur le "régime" ukrainien.

L’Ukraine compte se défendre

Avant l'annonce de l'action militaire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à la paix mais a juré que son pays se défendrait. Dans un discours télévisé à la nation, il a affirmé prévoir de déclarer la "loi martiale" dans le pays en raison de l'attaque russe. peu avant 7 heures du matin, sans préciser quelles restrictions seraient en place.

Le président américain Joe Biden a publié une déclaration disant que la Russie avait lancé "une attaque non provoquée et injustifiée" contre le peuple ukrainien, écrit CNN.

"Le président Poutine a choisi une guerre préméditée qui entraînera une perte catastrophique de vies humaines et de souffrances humaines. La Russie est seule responsable de la mort et de la destruction que cette attaque entraînera, et les États-Unis et leurs alliés et partenaires répondront de manière unie et décisive. Le monde tiendra la Russie responsable.”, a affirmé le leader américain.

Dans un tweet tôt ce vendredi, le Sécrétaire général des Nations Unies, appelle Vladimir Poutine "à ramener ses militaires en Russie et à stopper la guerre."

L’attaque russe met fin à des semaines d'impasse diplomatique et plonge l'Europe de l'Est dans un cauchemar de violence et d'effusion de sang sans précédent depuis les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale.

L'invasion prouve l’échec des efforts diplomatiques frénétiques des États-Unis et de leurs alliés occidentaux qui ont essayé de trouver des compromis avec la Russie pour qu’elle retire ses forces d'Europe de l'Est et ne déploie pas de missiles.

La Russie avait précédemment envahi l'Ukraine en 2014. Depuis lors, le Kremlin soutient les rebelles dans une guerre contre les forces ukrainiennes, qui a déjà tué des milliers de personnes.