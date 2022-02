Le Metropolitan Museum de New York dévoile un avant-goût de son anthologie sur la mode américaine

En pleine Fashion week, le Metropolitan Museum de New York a dévoilé mardi un avant-goût de sa grande anthologie sur la mode américaine, attendue en mai au moment de son célèbre gala annuel.

Devant la rédactrice en chef de Vogue et grande prêtresse de la mode Anna Wintour, dont l'Institut du costume du "Met" porte désormais le nom, les médias ont pu découvrir quelques-unes des robes parmi la centaine de tenues, féminines et masculines, qui raconteront une histoire de la mode américaine aux 19e et 20e siècles, depuis la marque Brooks Brothers à Oscar de la Renta.



L'exposition, dans l'aile américaine du musée, fera dialoguer les robes et les ensembles avec des "vignettes cinématographiques", ou "arrêts sur image", conçus par huit cinéastes, dont Sofia Coppola, Martin Scorsese, Regina King, Chloé Zhao et Tom Ford, à la fois réalisateur et créateur de mode.

Il s'agit de la deuxième partie, plus ample, d'une exposition dont le premier chapitre s'était ouvert en septembre avec un "lexique" racontant la mode américaine contemporaine à travers un vocabulaire d'émotions, chaque tenue se voyant accoler un mot.

Selon le conservateur en chef du "Costume Institute", Andrew Bolton, "la deuxième partie explore les fondations de la mode américaine", là où "le lexique explore (son) nouveau langage".



L'exposition n'ouvre au public que le 7 mai, mais le Metropolitan Museum a saisi l'occasion de la Fashion week de New York "automne-hiver 2022", qui s'achève mercredi, pour en donner un avant-goût.

Si le Covid ne vient plus gêner ses plans, le Met en profitera pour retrouver son gala annuel, rendez-vous new-yorkais mondain par excellence sous la houlette d'Anna Wintour. La soirée, occasion pour les grands couturiers d'habiller les stars, se tient normalement le premier lundi du mois de mai, mais elle a dû être annulée en 2020 et 2021 à cause de la pandémie.

Pour rattraper le retard, un gala du Met, qui sert justement à financer l'Institut du costume du musée, s'était tenu en septembre, avec la fameuse robe "Tax the Rich" ("Taxez les riches") portée par la figure de l'aile gauche du parti démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, ou une Kim Kardashian intégralement recouverte de noir, visage compris.