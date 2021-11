No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Washington Forum : 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Economie, politique, santé, religion, sports, science, multimédias: nos experts répondent à vos questions en direct, via des Live Remote, Skype, et par téléphone de Dakar à Johannesburg, en passant par le Caire, New York, Paris et Londres. Chaque jeudi à T.U. 1900-1930 Cette émission est diffusée en direct par satellite à l’intention des stations de télévision et radio partenaires de la VOA en Afrique francophone.