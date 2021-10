Washington Forum: le cinéma africain à l’ère du numérique

The URL has been copied to your clipboard

En dépit d’un contexte sanitaire et sécuritaire non favorable, les organisateurs de la 27e édition du plus grand festival de cinéma sur le continent africain ont bravé les obstacles pour prouver la vitalité du secteur et s’ouvrir vers le futur, avec le thème : « Cinémas d’Afrique et de la diaspora - Nouveaux regards, nouveaux défis ». Les mutations imposées par la digitalisation présentent certes des défis, mais aussi d’énormes opportunités en termes de distribution et de créativité. Ceci, alors que de grandes maisons de production audiovisuelle comme Netflix et Canal + investissent sur le continent. Regards sur le cinéma africain d’aujourd’hui et de demain : c’est tout de suite dans Washington Forum !