Cameroun: libération de 100 opposants, selon leur parti

L'ambassadrice américaine au Malawi a dû quitter jeudi inopinément le siège du parti du candidat de l'opposition vaincu à la présidentielle Lazarus Chakwera sous les gaz lacrymogènes tirés par la police contre des opposants qui protestaient contre les résultats du scrutin, a-t-elle indiqué à l'AFP.

"C'était ma visite d'adieu et je le remerciais pour son amitié et pour le rôle important qu'il a joué au Malawi au cours des quatre ans et demi que j'ai passés dans ce pays", a raconté l'ambassadrice Virginia Palmer.

Au même moment à l'extérieur, des partisans du Parti du congrès du Malawi (MCP) de Chakwera étaient réunis pour manifester contre la victoire volée selon eux par par Peter Mutharika après la présidentielle du 21 mai.

"Au moment où la réunion s'est achevée, des pierres ont apparemment été lancées et la police a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogènes", a-t-elle dit. "Il y avait des gaz tout autour, mon service de sécurité est arrivé et on a pu sortir sans problème".

Selon les chiffres officiels, M. Chakwera a perdu de 159.000 voix. Il a rejeté "les résultats frauduleux" de l'élection annoncés le 27 mai et saisi la justice pour obtenir l'annulation du scrutin.

Le MCP a dénoncé l'utilisation de feuilles d'émargement non officielles, des ratures et, surtout, le nombre étonnement élevé de taches de "blanc" surchargées de biffures sur les bulletins de vote. Il a également affirmé avoir repéré la même écriture sur des procès-verbaux venant de différents bureaux de vote.

Le chef des observateurs de l'Union européenne, Mark Stephens, a "reconnu" que "beaucoup d'erreurs avaient été commises pendant le comptage" des voix.

L'ambassadrice américaine a appelé "toutes les parties à agir avec retenue et de manière pacifique".