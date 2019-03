Artiste Togolais Santrinos dans RM Show

Vos questions ci-dessous ou participez en direct en appelant au +1 202 205 2633 ou au +1 202 619 7925, vous pouvez nous répondre par mail à rmuntu@voanews.com

Jeune artiste togolais âgé de 20 ans, Santrinos Raphael de son vrai nom HOUNOU Atassé elpidio est un passionné de musique. Il fit ses premiers pas dans la musique togolaise en 2012 au Collège St. Joseph. Deux années plus tard en 2014 fort des expériences acquises dans cet art, il composa son premier single intitulé « Ton numéro » qu’il a habillé de R&B, son domaine de prédilection.Entre les cours et son amour pour le chant, il réussit tant bien que mal à écrire une deuxième chanson en janvier 2017 titré « Toute la nuit ». Poursuivant son objectif de publier d’ici 2018 son premier album, il mit en ligne en Juillet 2017 un nouveau clip vidéo « Fiançailles » après la sortie de Fiançailles il aura la chance de travailler avec une équipe d'encadrement technique et professionnels nomé Mansa Groupe un département de la boutique Nouvelle Mode fashion store qui ce trouve à Lomé .Avec son amabilité à toucher des cœurs et sa voix au timbre clair, il s'imposa et réussit à devenir l’artiste du moment. Ainsi, l’étoile montante du R&B togolais dont la musique est en vogue actuellement au Togo et dans la sous-région compte bien faire grimper les audiences d’ici sa sortie d'album. Fiançailles est classé 1er sur les fm musicaux du pays et a fait son apparition en début 2018 sur la chaine international trace TV dans la catégorie nouveau Talent. Mais bien avant, Santrinos Raphaël a fait des scènes à l'instar de moov summer time to dance, le festival Ateba, et s'est produit également au dîner de l'avant première du film de l'acteur hollywoodien Djimon HOUNSSOU à l'hôtel 2 février. Avec Fiançailles, le jeune prodige a été nominé aux AMA 2017 (All Music Awards).Même si il n'a pas été primé... Cet espoir de musique du 228 déterminé a s'imposer, sort un nouveau single le 5 janvier 2018 titré Crois en moi.qui a battus tous les record de téléchargements en moins d'une semaine sur la plateforme togozik...un record....et premier a nouveau dans hits sur la plus par des radios . le son fiançailles est également nominée dans les tubes de l’année au award des heroes 228 en fevrier 2018. Ainsi Santrinos Raphaël conquière les cœurs de tous les togolais et est validé auprès des acteurs culturels du pays. Tous attendent impatiemment son album qui sortira cette année.Mais avant cette sortie, l'artiste offre a nous nouveau à ses fans, surtout au couple au adulte s dernière sortie a qui la faute.Une chanson qui prône la réconciliation dans les couples....Selon Santrinos : je viens dans un quartier populaire BÈ et en cas de séparation les enfants souffrent beaucoup. Je veux donc à travers cette chanson amené les couples à privilégié le dialogue et trouver une solution .Le son est actuellement beaucoup apprécié par les fans et la cible adulte surtout.Plus de 5000 Téléchargements en deux semaines.Le clip est également disponible sur son compte YouTube Santrinos Raphael. On note également la sortie d'un nouveau clip vidéo titrée juste une soirée réalisé par le meilleur réalisateur Togolais Yoss Spencer officiellement le 21 Avril 2018.