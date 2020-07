Arrestation de l'écrivaine Tsitsi Dangarembga lors d'une manifestation au Zimbabwe

Mme Dangarembga, 61 ans, qui a connu le succès avec son roman "The Book of Not", a été emmenée dans un camion de police alors qu'elle manifestait dans le quartier huppé de Borrowdale dans la capitale zimbabwéenne.

"Arrêtée! A Borrowdale. Espère que ça ira", a-t-elle twitté peu après son arrestation.

Son mari Olaf Koschke a confirmé à l'AFP son arrestation.

Arrêtée avec un autre manifestant, elle portait des pancartes appelant notamment à la libération du journaliste et lanceur d'alerte Hopewell Chin'ono.

M. Chin'ono a révélé récemment des scandales de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Zimbabwe qui ont conduit au limogeage, début juillet, du ministre de la Santé Obadiah Moyo.

Sur les réseaux sociaux, il avait appelé à manifester vendredi. Il avait été arrêté la semaine dernière, pour incitation publique à la violence et accusé de tentative de coup d'Etat.

Les autorités ont interdit les manifestations de vendredi lancées à l'appel d'un parti d'opposition, pour protester contre la corruption et la crise économique. Depuis la veille, les forces de sécurité étaient en état d'alerte dans les rues de la capitale Harare.

Quelques jours avant l'arrestation de Tsitsi Dangarembga, son livre This Mournable Body, dernier d'une trilogie, a été sélectionné pour le Booker Prize, prestigieux prix littéraire britannique.

Saluée comme une voix féministe, Mme Dangarembga est devenue célèbre en 1988 avec "Nervous Conditions" ("A fleur de peau" dans la version française), puis une suite intitulée "The Book of Not", qui racontent le parcours d'une jeune fille au Zimbabwe.