Yahoo annonce son retrait de la Chine

Yahoo Inc. a annoncé mardi qu'il se retirait de Chine, invoquant un "environnement commercial et juridique de plus en plus difficile".

Le retrait annoncé mardi est largement symbolique, car certains des services de l'entreprise, dont son portail web, avaient déjà été bloqués en Chine.

Les autorités chinoises maintiennent une mainmise ferme sur la censure d'internet dans le pays et exigent des entreprises opérant en Chine qu'elles censurent les contenus et les mots-clés jugés politiquement sensibles ou inappropriés.

Le retrait de l'entreprise a coïncidé avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi chinoise sur la protection des informations personnelles, qui limite le type d'informations que les entreprises peuvent recueillir et fixe des normes sur la manière dont elles doivent être stockées.

Les lois chinoises stipulent aussi que les entreprises opérant dans le pays doivent remettre aux autorités des données si elles souhaitent les obtenir.

En 2007, Yahoo avait fait l'objet de critiques pour avoir transmis à Pékin des données sur deux dissidents chinois, ce qui a conduit à leur emprisonnement.