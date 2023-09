Xavi prolonge au Barça jusqu'en 2025

Arrivé à l'automne 2021 sur le banc du Barça, Xavi a prolongé jusqu'au 30 juin 2025 avec une année supplémentaire en option, comme l'annonçait la presse espagnole depuis plusieurs semaines.

L'ex-N.6 de 43 ans poursuivra la reconstruction du club blaugrana après lui avoir offert son premier titre de champion d'Espagne depuis 2019, ainsi que la Supercoupe d'Espagne.

"Nous sommes arrivés à un moment difficile, dans des circonstances défavorables. Nous avons très bien travaillé au sein de la présidence, et dans le domaine sportif", avait affirmé Xavi en conférence de presse avant le match de Liga face au Celta Vigo samedi.

"L'année dernière, nous avons remporté deux titres importants. Nous sommes dans un processus de reconstruction et cette saison est celle de la confirmation" a ajouté le technicien catalan.

Sur le terrain, le Barça vient selon son coach de réaliser "ses deux meilleurs matchs" depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, avec deux "manitas" 5-0 contre le Betis Séville et Anvers.

Lorsqu'il a remplacé Ronald Koeman en 2021, seulement deux ans après sa retraite sportive, Xavi avait signé un contrat le liant au Barça jusqu'en juin 2024 comme entraîneur du club où il a brillé de 1998 à 2015.

Il a depuis remporté 60 des 96 rencontres qu'il a dirigées toutes compétitions confondues, et a permis à son club de toujours de retrouver progressivement son rang en Europe et son identité de jeu.