Washington appelle Moscou à opérer ses avions militaires de façon sûre

"Cet épisode dangereux intervient dans un contexte d'actions agressives, risquées et dangereuses de la part de pilotes russes dans l'espace aérien international", a affirmé Lloyd Austin au début d'une réunion de pays soutenant l'Ukraine dans son combat contre l'invasion russe.

"Ne vous y trompez pas, les Etats-Unis continueront de faire voler (leurs appareils) et d'opérer partout où le droit international le permet. Et il incombe à la Russie d'opérer ses aéronefs militaires de façon sûre et professionnelle", a-t-il ajouté. Les Etats-Unis ont accusé mardi l'aviation russe d'avoir "intercepté et percuté" un drone américain Reaper au-dessus de la mer Noire et provoqué sa chute.



Moscou a démenti ces accusations tout en reconnaissant que deux de ses chasseurs avaient intercepté un drone américain qui avait été détecté "dans la zone de la péninsule de Crimée", péninsule ukrainienne annexée par la Russie, et avançait "en direction" des frontières russes.



L'invasion de l'Ukraine par Moscou a ravivé les craintes d'une confrontation directe entre la Russie et l'Otan, qui fournit Kiev en armement pour l'aider à se défendre. Le Pentagone utilise des drones Reaper pour conduire à la fois des opérations de surveillance et des frappes, et est depuis longtemps actif en mer Noire pour surveiller les forces navales russes.