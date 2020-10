VOA60 Afrique du 7 octobre 2020

No media source currently available

OK ! VOA60 10-07-2020 Au Mali, trois militaires ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi lors de l’attaque par des "individus non identifiés" d’une position de l'armée à Birga-Peul, dans le centre du pays. En Côte d’Ivoire, la Plateforme nationale, un syndicat, a demandé le report de la présidentielle du 31 octobre. Elle réclame l'organisation d'assises nationales pour déterminer de façon consensuelle les conditions d'une élection démocratique et apaisée. Au Kenya, Mohamed Ahmed Abdi et Hassan Hussein Mustafa ont été déclarés coupables de "complot" et de "soutien" au commando d’Al shaabab qui a attaqué le centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013, faisant 67 morts. En Afrique du Sud, le groupe syndical COSATU a exhorté ses membres à s'absenter du travail ce mercredi pour protester contre les pertes d'emplois et les réductions de salaire. Il estime à 2 millions le nombre d'emplois perdus au deuxième trimestre de cette année.