VOA60 Afrique du 5 avril 2021: Juge béninois exilé, Darfour, Soumaïla Cissé

--Un juge béninois de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a quitté ses fonctions et fui le pays, dénonçant les pressions du pouvoir à quelques jours de l'élection présidentielle. Il a affirmé ne pas être indépendant et avoir subi des pressions dans toutes les décisions prises. --Au Mali, un intermédiaire crucial dans la libération de quatre otages en octobre au Mali a déclaré que les autorités maliennes ont versé deux millions d'euros aux djihadistes pour l'un des prisonniers, le politicien malien Soumaïla Cissé. les autorités maliennes n'ont pas payé de rançon pour les trois autres otages, une française et deux Italiens, selon la même source. --Au moins 18 personnes ont été tuées et 54 blessées dans des affrontements tribaux à El-Geneina, capitale du Darfour-Ouest, région troublée de l'ouest du Soudan. Selon un témoin, les affrontements qui ont commencé samedi étaient toujours en cours ce lundi et "se sont étendus à la banlieue ouest d'Al-Geneina". --Au Mozambique, l’armée a indiqué qu’un nombre "important" de combattants islamistes ont été tués par les forces mozambicaines au cours des combats visant à reprendre la ville de Palma tombée fin mars aux mains de groupes djihadistes.