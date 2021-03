VOA60 Afrique du 3 mars 2021

No media source currently available

--- Le député Ousmane Sonko, principale figure de l'opposition sénégalaise, a été arrêté mercredi à Dakar, à la suite d'incidents survenus sur le trajet du tribunal où il devait être entendu sur des accusations de viols contre lui. M. Sonko, 46 ans, est visé depuis début février par une plainte pour viols et menaces de mort, mais il nie ces accusations et dénonce un complot. --- Au moins six civils ont été tués et plusieurs autres blessés dans les attaques djihadistes contre la ville de Dikwa lundi et mardi dans le nord-est du Nigeria, a affirmé ce mercredi une coalition de 54 ONG internationales installées au Nigeria. Selon l'ONU, plusieurs agences humanitaires et un hôpital ont été incendiés ou endommagés dans cette "violente attaque" --- Les 279 adolescentes libérées mardi après avoir été durant quatre jours les captives d'hommes armés qui avaient attaqué leur pensionnat dans le Nord-Ouest du Nigeria devaient retrouver leurs familles mercredi après-midi, ont annoncé à l'AFP les autorités locales. --- L'opposition nigérienne a dénoncé mercredi l'incarcération de trois de ses militants après plusieurs jours de garde à vue, à la suite des troubles ayant éclaté à Niamey au lendemain de l'élection présidentielle. Parmi eux, un général à la retraite et un ex-colonel des douanes.