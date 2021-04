VOA60 Afrique du 27 avril 2021

No media source currently available

Deux journalistes espagnols et un irlandais, portés disparus lundi dans l'Est du Burkina Faso, ont été "exécutés" par des terroristes. Le porte-parole du gouvernement burkinabè a précisé que l'attaque de la patrouille anti-braconnage dirigée par le ressortissant irlandais a eu lieu sur l'axe Fada N'Gourma – Pama. Au moins cinq personnes ont été tuées mardi dans des manifestations à N'Djamena et dans le Sud du Tchad. Les protestataires dénonçaient la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed a appelé mercredi matin à un retour au dialogue et à la tenue d'élections, suite aux violences déclenchées par l'extension de son mandat. Samedi, il s'adressera au parlement afin d’« obtenir son approbation pour le processus électoral ». Un bateau, remorqué par les secours maritimes et transportant au moins 17 migrants retrouvés morts lundi au large des Canaries, doit arriver ce mercredi sur une île de l'archipel espagnol situé au large de l'Afrique du nord-ouest. Trois survivants ont été transportés à l’hôpital et tous les migrants provenaient d'Afrique subsaharienne