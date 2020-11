VOA60 Afrique du 24 novembre 2020

No media source currently available

The URL has been copied to your clipboard

The code has been copied to your clipboard.

Les partis de la majorité présidentielle au Burkina Faso ont appelé mardi au « respect des résultats » du double scrutin présidentiel et législatif de dimanche, après des menaces répétées de l'opposition de ne pas reconnaitre les résultats. Lundi, alors que la commission électorale venait d’entamer la publication partielle des résultats, l’opposition burkinabè a estimé que le scrutin était « émaillé de fraudes » et « d’irrégularités ». L'ex-président burundais Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a annoncé vendredi qu'il allait faire appel de sa condamnation par contumace au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur Melchior Ndadaye en 1993. Les appels à la médiation et à la protection des populations civiles dans la région du Tigré se faisaient plus pressants ce mardi, à l'approche de l'expiration de l'ultimatum donné par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed aux dirigeants du Tigré pour se rendre. Au Zimbabwe, après être sorti de prison vendredi, et bien qu’il ait été déclaré ennemi de l'État par le parti au pouvoir, le journaliste anti-corruption et lanceur d’alerte Hopewell Chin'ono, a fait savoir qu’il allait continuer son travail de la capitale zimbabwéenne, Harare.