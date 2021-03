VOA60 Afrique du 23 mars 2021

The URL has been copied to your clipboard

L'opposant et ex-président du Niger Mahamane Ousmane a dénoncé une "tentative d'usurpation" de "sa victoire" au second tour de la présidentielle du 21 février. La Cour constitutionnelle, dont les décisions sont sans recours, a confirmé dimanche l'élection du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum comme nouveau président du Niger avec plus de 55% des suffrages. --- Le compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola a été lancé dans une région de l'est de la République démocratique du Congo à l'issue d'un deuxième test négatif administré sur le dernier patient, selon l’OMS. Depuis la réapparition de l'épidémie le 7 février dans la province du Nord-Kivu, un total de 12 cas ont été enregistrés, avec six décès et 1.606 personnes vaccinées. --- L'Ethiopie "ne veut pas de guerre" avec le Soudan, a affirmé mardi le Premier ministre Abiy Ahmed, alors que les tensions entre les deux pays se sont aggravées ces derniers mois dans la région frontalière d'Al-Fashaga. Dans cette vaste zone agricole se rejoignent les régions d'Amhara et du Tigré, dans le Nord de l'Éthiopie, et l'État de Gedaref, dans l'Est du Soudan. --- Le président du patronat burkinabé Apollinaire Compaoré, s'est défendu mardi d’allégations de trafic à la croisée d'intérêts terroristes, qu’il juge “mensongères et malveillantes". M. Compaoré - sans lien familial avec l'ex-président burkinabè Blaise Compaoré - a été mis en cause mi-mars par le journal d'investigation L'Événement.