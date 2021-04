VOA60 Afrique du 22 avril 2021

No media source currently available

A la veille des funérailles du président Tchadien Idriss Déby Itno prévues vendredi, son fils, Mahamat Idriss Déby prend les pleins pouvoirs. Selon la charte de transition publiée mercredi, "il occupe les fonctions de président de la République, chef de l’État et chef suprême des Armées" ce qui lui permet de nommer et révoquer les membres du gouvernement de transition et désigner les membres du Conseil national de transition. Au Burkina Faso, au moins quatre soldats ont été tués et deux blessés mercredi dans une embuscade contre un détachement militaire. Une source sécuritaire a indiqué que l'attaque a eu lieu près de Yirgou, dans la province de Sanmatenga au nord du pays. Le sénat nigérian a approuvé mercredi un plan d'emprunts de 2,7 milliards de dollars auprès d'institutions internationales présenté par le président Muhammadu Buhari pour relancer l'économie du pays frappé par la pandémie et une baisse du secteur pétrolier. A un mois de son procès pour corruption, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma se retrouve privé d’avocats depuis mercredi. Son principal avocat, Éric Mabuza, et son équipe ont signifié au tribunal leur retrait, sans explication.