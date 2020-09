VOA60 Afrique du 2 septembre 2020

No media source currently available

-- Mali :L'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'a plus été vu en public depuis qu'il a été déposé par des militaires il y a deux semaines, a été admis mardi soir dans une clinique de Bamako pour un "simple contrôle de routine", ont indiqué mercredi des sources médicale et familiale. -- Tchad: Trois soignants captifs ont été libérés par le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Les trois agents de la santé -- notamment un médecin, un infirmier et leur chauffeur -- enlevés en 2019 dans la région du Lac Tchad, ont été libérés après dix mois de captivité. -- Zimbabwe : Un tribunal a ordonné mercredi une mise en liberté sous caution de l'opposant Jacob Ngarivhume, arrêté le 20 juillet pour "incitation à la violence publique" et dont trois demandes de remise en liberté avaient depuis été refusées, a-t-on appris auprès du tribunal. L’opposant doit, néanmois, remettre son passeport à la justice. --Tunisie : Les députés ont approuvé mardi un gouvernement de technocrates, le second cabinet en six mois, écartant la possibilité d'une dissolution sans pour autant mettre fin aux tensions politiques dans la jeune démocratie tunisienne.